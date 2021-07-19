Николай Рассказов: верю, что «Спартак» будет чемпионом. Мы готовы к этому

Защитник «Спартака» Николай Рассказов поделился ожиданиями от выступления московского клуба в предстоящем сезоне.
«Хочется сказать, что „Спартак“ готов стать чемпионов. Давайте я так и скажу: готов. Но говорить можно всё, что хочешь. Могу сказать, что «Спартак» готов и Лигу чемпионов выиграть. Но важны не слова, а дела.
Состав собран хороший. Фактически у нас два состава, которые могут помогать друг другу. Нам предстоит играть на два фронта, это будет непросто. Я верю, что «Спартак» будет чемпионом, но только время покажет, случится ли это на самом деле. И чтобы не быть голословным, лучше просто промолчать», — приводит слова Рассказова Sport24.
Накануне «Спартак» стал победителем Кубка Матч Премьер, добыв три победы в трёх матчах. Примечательно, что красно-белые пропустили на турнире всего один гол, а забили соперникам суммарно 13 мячей.
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