Леонид Федун рассказал о причине, которая тормозит развитие российского футбола

Председатель совета директоров «Спартака» и член исполкома Российского футбольного союза Леонид Федун поделился мнением о проекте реформы РПЛ.



«К сожалению, у РФС нет мандата на проведение реальных реформ. Что имею в виду? Российский футбол до сих пор отличается от любого тем, что он является не экономической системой, где все клубы заняты тем, что должны зарабатывать деньги, выдерживать финансовые показатели, а для нашего футбола важно другое — амбиции руководителей, которые привязаны к этим клубам. Без разницы, большого или мелкого ранга, регионального или нет, и так далее, и так далее.



Реальный бизнес на футболе у нас сегодня имеют только агенты, которые действительно создают систему и зарабатывают. И, конечно же, игроки и тренеры — как наёмные работники. Основная причина, которая всё время будет тормозить развитие нашей футбольной системы — футбол не является бизнес-проектом. Он является в какой-то степени социальным проектом. Отсюда и возникают все проблемы, которых масса. В этой ситуации принимать радикальные решения РФС не может, и тот вариант, который предложен, является паллиативом. Но этот паллиатив, на мой взгляд, — максимальное, что можно сделать из ограниченных возможностей.



Первое, что больше всего обсуждают — форматы чемпионата России. Какие преимущества «Юпитер 16» от нынешнего формата? Теоретическая возможность увеличения числа интересных матчей. Для ряда команд, в том числе и «Спартака», такие матчи ещё конвертируются в доход, если не будет коронавирусных ограничений. Также они теоретически должны повысить интенсивность игры и в какой-то степени быстрее амортизировать те затраты, которые команды несут на своих футболистов. Это плюсы. Но, как и любой паллиатив, он имеет и минусы.

Если внимательно проанализировали реформы, то, наверное, заметили, что будь у нас сегодня эта система, «Спартак», находясь в первом квартете, а ЦСКА — во втором, и мы могли бы не сыграть домашний матч с ними на первом этапе турнира. А это — самый важный матч всего чемпионата. В такой ситуации клуб может потерять до 50 миллионов рублей. Второй риск, как команды будут определяться, кто играет дома и в гостях, не будет ли так, что при выборе компьютера одна широко известная команда будет играть домашние матчи с сильными соперниками, а другая — с сильными соперниками выездные матчи. Я эти вопросы задавал, всё это надо обсуждать. В целом если «Юпитер 16» будет принят даже с этими допущениями, это будет шаг вперёд. 34 матча и теоретически, если попадаешь в золотую группу, у тебя добавляется ещё 6 топовых матчей. Это вне всякого сомнения плюс», — приводит слова Федуна «РБК-Спорт».