Федун сообщил, сколько «Спартак» теряет из-за запрета продажи пива на стадионах

Председатель совета директоров «Спартака» и член исполкома РФС Леонид Федун высказался о запрете продажи пива на стадионах.
«Думаю, рано или поздно вопрос с пивом решится. В первом чтении в Госдуме закон прошёл. Важно понимать две вещи. Первое: пиво и пьянство, как пиво и агрессия — разные вещи. Кто хочет напиться, напьются за пределами стадиона. Пивные компании могут инвестировать более двух миллиардов. Важно, чтобы не было одной компании. Например, Heineken подпишет контракт с РФС, а дальше будут какие-то отчисления. Есть много локальных брендов, для которых важно вырваться из-под пресса трёх основных, которые доминируют на российском рынке и представить себя.
Если будут допущены все компании, у каждого клуба будет свой пивной спонсор, это будет гораздо больше денег. А Heineken, например, может быть спонсором национальной сборной, одно другому не мешает. Надеюсь на осознание того, что других источников финансирования в настоящее время в нашей стране нет. Пиво осталось последним резервом и его необходимо как можно быстрее использовать.
Сколько не досчитается „Спартак“ от того, что не продается пиво на стадионе? Примерно миллиард в сезон. Что касается стоимости пива на стадионах, всё зависит от спонсорского контракта. У нас, например, все цены определяются в соответствии со спонсорским контрактом с Novikov Group — хотя мы пиво не продаём, но напитки и продукты продаются так. Если будет спонсором пивной бренд, с ним, конечно, будет необходимо закладывать в том числе объёмы пролива и максимальную цену, которая может быть. Это может регулировать клуб. Сам по себе пролив это хорошо, но это 20% доходов. Остальные 80% пива это реклама — то, для чего и существует футбол как шоу, как часть бизнеса. Это очень эффективный рекламный носитель», — приводит слова Федуна «РБК-Спорт».
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