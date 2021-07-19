Федун: к сожалению, бюджет «Спартака» увеличится по сравнению с прошлым сезоном

Председатель совета директоров «Спартака» и член исполкома Российского футбольного союза Леонид Федун сообщил, что бюджет московского клуба на новый сезон увеличится.



«К сожалению, он будет в плюс. Добавляется большая партия футболистов из аренды со своими зарплатами. Плюс будет как минимум одно приобретение, о котором мы говорили. Насчёт продаж мы не знаем. Процентное соотношение не буду говорить. Он просто будет больше. Этот больший бюджет, мы надеемся, покроется доходами от еврокубков.



Мы увеличиваем бюджет, рассчитывая, как минимум на Лигу Европы. Это примерно € 10 млн, которые мы можем получить. Но мы будем биться за Лигу чемпионов, которая может увеличить эту сумму в три раза», — приводит слова Федуна «РБК-Спорт».