Рамос: для Месси всегда найдётся место в моей команде

Новичок «Пари Сен-Жермен» защитник Серхио Рамос поделился мнением об игре аргентинского нападающего Лионеля Месси, а также рассказал об отношениях с форвардом парижан Неймаром.
«Мне нравится играть с лучшими футболистами, и Месси — один из лучших в мире. Я всегда говорил, что для него всегда найдётся место в моей команде.
Несмотря на то что Неймар играл в «Барселоне», а я — в «Реале», у нас сложились хорошие отношения. Он присылал мне сообщения, побуждая перейти в «ПСЖ». Я ценю такое отношение», — приводит слова Рамоса Mundo Deportivo со ссылкой на TNT Sports.
Рамос покинул «Реал» в конце июня в связи с истечением контракта. За «Королевский клуб» он выступал с 2005 года. Со «сливочными» 35-летний футболист пять раз стал чемпионом Испании, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, стал трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА и четырёхкратным победителем клубного чемпионата мира.
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