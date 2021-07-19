Эндрос Таунсенд присоединится к «Эвертону» на правах свободного агента

30-летний английский полузащитник Эндрос Таунсенд присоединится к «Эвертону» на правах свободного агента.

У Таунсенда в июне закончился контракт с «Кристал Пэласом», за который он выступал с 2016 года.

В сезоне-2020/21 игрок провёл 34 матча в чемпионате АПЛ, в которых забил один гол и сделал пять голевых передач.

«Я играл под руководством Рафы в «Ньюкасле», поэтому знаю, насколько он качественный менеджер.

Он хорош на тренировочном поле. Всегда старается работать усердно, и он также хороший человек», — приводит слова Таунсенда Sky Sports.

«Эвертон» проведёт первый матч АПЛ 14 августа дома с «Саутгемптоном».

В предыдущем сезоне, несмотря на успешный старт, «ириски» финишировали на 10 месте. Чемпионом стал «Манчестер Сити».