Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Федун сообщил, что дважды переболел коронавирусом и привился вакциной «Спутник V»

Федун сообщил, что дважды переболел коронавирусом и привился вакциной «Спутник V»
Комментарии

Председатель совета директоров «Спартака» и член исполкома Российского футбольного союза Леонид Федун сообщил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции.

«Несмотря на то, что я болел дважды, 13 июля пошёл и укололся. У меня титр 6,9 — тем не менее я сделал прививку, чтобы быть вместе со всеми для того, чтобы не выделяться. Я сделал себе «Спутник», — приводит слова Федуна «РБК-Спорт».

Напомним, 8 июля московский «Спартак» начал вакцинацию своих футболистов от коронавирусной инфекции. Первый этап добровольной вакцинации «Спартака» прошёл на тренировочной базе в Тарасовке. Первым антиковидную вакцинацию в полном составе начал казанский «Рубин», вслед за которым стали прививаться и другие клубы Российской Премьер-Лиги.

Новость по теме
Федун: к сожалению, бюджет «Спартака» увеличится по сравнению с прошлым сезоном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021