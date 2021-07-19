Федун сообщил, что дважды переболел коронавирусом и привился вакциной «Спутник V»

Председатель совета директоров «Спартака» и член исполкома Российского футбольного союза Леонид Федун сообщил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции.



«Несмотря на то, что я болел дважды, 13 июля пошёл и укололся. У меня титр 6,9 — тем не менее я сделал прививку, чтобы быть вместе со всеми для того, чтобы не выделяться. Я сделал себе «Спутник», — приводит слова Федуна «РБК-Спорт».

Напомним, 8 июля московский «Спартак» начал вакцинацию своих футболистов от коронавирусной инфекции. Первый этап добровольной вакцинации «Спартака» прошёл на тренировочной базе в Тарасовке. Первым антиковидную вакцинацию в полном составе начал казанский «Рубин», вслед за которым стали прививаться и другие клубы Российской Премьер-Лиги.