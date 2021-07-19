Иван Обляков: люди пишут неприятные вещи, не понимая, через что проходят футболисты

23-летний полузащитник ЦСКА Иван Обляков ответил на вопросы болельщиков в прямом эфире клубного аккаунта в «Инстаграме».

«Люди пишут неприятные вещи, не понимая, через что проходят футболисты. Конечно, не всё всегда получается. Иногда просто смешно от того, что говорят некоторые люди. Якобы мы не боремся за команду, не попадаем по мячу… Повторюсь, иногда что-то может не получаться, но мы всегда оставляем все силы на поле для победы.

Мы ставим себе самые высокие цели. Конечно, хочется выиграть чемпионат. Будем стараться.

Надеюсь, болельщики будут приходить и поддерживать нас при любых обстоятельствах. Мы играем за ЦСКА всем сердцем и душой. Иногда что-то не получается, но мы в любом случае отдаём все силы для успехов команды», — сказал Обляков в прямом эфире клубного аккаунта в «Инстаграме».