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Кулибали недоволен, что «Наполи» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед»

Кулибали недоволен, что «Наполи» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед»
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Защитник «Наполи» Калиду Кулибали недоволен тем, что итальянский клуб отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» о трансфере игрока за € 30 млн, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, о предложении английского клуба неаполитанцам сообщил агент Кулибали. Сам игрок рассматривает вариант ухода из «Наполи», и поэтому был недоволен решением руководства итальянского клуба отклонить предложение «Манчестер Юнайтед». Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис ожидает получить за трансфер защитника большую сумму.

Кулибали выступает в составе «Наполи» с 2014 года. До этого он играл за бельгийский «Генк» и французский «Метц». В прошлом сезоне Кулибали принял участие в 26 матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.

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