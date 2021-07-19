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Чалов рассказал об изменениях в тренировках ЦСКА с приходом Березуцкого

Чалов рассказал об изменениях в тренировках ЦСКА с приходом Березуцкого
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Нападающий ПФК ЦСКА Фёдор Чалов в прямом эфире клубного «Инстаграма» рассказал об изменениях, которые произошли в команде с приходом Алексея Березуцкого.

«Сборы прошли отлично, на одном дыхании. Было что-то новое, мы пытались приноровиться к новым требованиям, к новой тактике.

Меня перевели на правый фланг – считаю это плюсом, потому что всегда интересно пробовать что-то новое. Думаю, что футболист должен уметь играть на любой позиции. Много чего поменялось с приходом Березуцкого, но для нас прошло незаметно».

Сегодня Василий Березцкий был утверждён на пост главного тренера ЦСКА. Во время своей игровой карьеры Алексей провёл за красно-синих 502 матча во всех турнирах.

Напомним, ЦСКА набрал 50 очков, занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и не пробился в еврокубковые турниры. В последний раз армейцы не выступали в еврокубках в сезоне-2001/2002.

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