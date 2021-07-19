Жиго ответил на вопрос о получении российского паспорта

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго ответил на вопрос журналистов о получении российского паспорта.
«Российский паспорт? Посмотрим. В данный момент я сконцентрирован на игре за «Спартак».
Сезон стартует уже на этой неделе, нас ждёт «Рубин». Это будет совершенно другая игра, в отличие от тех, что были на предсезонной подготовке. Но я точно могу сказать, что мы дадим максимум», — приводит слова Жиго «Спорт-экспресс».
Жиго защищает цвета «Спартака» с 2018 года, а до этого выступал за «Гент» и другие клубы из Бельгии и Франции. В завершившемся сезоне он провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил три гола и получил шесть жёлтых карточек. «Спартак», набрав 57 очков, финишировал вторым в турнирной таблице чемпионата России, уступив лишь «Зениту» (65). Благодаря этому красно-белые выступят в квалификации Лиги чемпионов.
Ранее в России начались разговоры о возможной натурализации Жиго, чтобы футболист мог выступать за футбольную сборную страны.
- 19 июля 2021
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