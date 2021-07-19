Кавазашвили: если Черчесов станет главным тренером ЦСКА — это не предательство «Спартака»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал слухи о возможном назначении экс-наставника сборной России Станислава Черчесова на пост главного тренера ЦСКА.
«Сейчас не то время, когда из-за приверженности к клубу тренер не смог бы менять свою профессию и место работы. Сейчас такого нет, чтобы кто-то говорил: «Я люблю этот клуб и ни за что этому клубу не изменю, буду работать только в «Спартаке». В футболе сейчас чисто коммерческие отношения к этому делу. В этом нет ничего удивительного, ведь людям надо работать. Человек пойдёт работать туда, куда ему надо, куда его пригласят.
Станислав Саламович — человек с характером, поэтому он будет выбирать, просто так он не согласится идти работать. Лишь бы пойти — это не про него. У него всегда есть возможность и право выбора. Если он пойдёт в ЦСКА — ну и молодец, пускай работает. Пусть ни один болельщик «Спартака» даже не вздумает предъявлять ему претензии в такой ситуации. Даже если Черчесов станет главным тренером ЦСКА — это не предательство «Спартака», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 19 июля 2021
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