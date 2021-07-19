«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов

Московский «Спартак» в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов сыграет с португальской «Бенфикой».

Первый матч состоится 3 или 4 августа в Москве, ответная встреча в Лиссабоне назначена на 10 августа. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победитель противостояния пройдёт в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшая команда попадёт в групповой этап Лиги Европы.

Московский «Спартак» последний раз выступал в групповом этапе Лиги Чемпионов в сезоне 2017/18. Тогда подопечные Массимо Карреры заняли третье место в группе и продолжили своё участие в Лиге Европы.

В групповом этапе Лиги Чемпионов в этом году сыграет «Зенит» (Санкт-Петербург). «Локомотив» примет участие в Лиге Европы, а «Рубин» и «Сочи» — в Лиге конференций.