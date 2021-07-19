Результаты жеребьёвки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022

Сегодня, 19 июля, в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/2022, сообщает пресс-служба УЕФА на официальном сайте организации.
Путь чемпионов
«Динамо» Загреб (Хорватия) / «Омония» (Кипр) — «Легия» (Польша) / «Флора» (Эстония)
«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) / «ЧФР Клуж» (Румыния) — «Слован» (Словакия) / «Янг Бойз» (Швейцария)
«Олимпиакос» (Греция) / «Нефтчи» (Азербайджан) — «Мура» (Словения) / «Лудогорец» (Болгария)
«Кайрат» (Казахстан) / «Црвена Звезда» (Сербия) — «Алашкерт» (Армения) / «Шериф» (Молдавия)
«Мальмё» (Швеция) / ХИК (Финляндия) — «Рейнджерс» (Шотландия)
«Ференцварош» (Венгрия) /«Жальгирис» (Литва) — «Славия» (Чехия)
Путь представителей лиг
«ПСВ» (Нидерланды) / «Галатасарай» (Турция) — «Селтик» (Шотландия) / «Митьюлланд» (Дания)
«Спартак» (Россия) — «Бенфика» (Португалия)
«Генк» (Бельгия) — «Шахтёр» (Украина)
«Монако» (Франция) — «Рапид» (Австрия) / «Спарта» (Чехия)
Первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 3 и 4 августа, ответные — 10 августа.
- 19 июля 2021
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