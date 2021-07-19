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Зарема Салихова: очень рада, что «Спартаку» не достался «Монако»

Зарема Салихова: очень рада, что «Спартаку» не достался «Монако»
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Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала результаты жеребьёвки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Напомним, «Спартак» сыграет с «Бенфикой».

«Я очень рада, что не «Монако». Думаю, Руй Витория знает все сильные и слабые стороны противника, качества наших игроков, знает, за счёт чего они могут пройти этого соперника. Тренеру проще всего готовиться к «Бенфике»», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Первый матч состоится 3 или 4 августа в Москве, ответная встреча в Лиссабоне назначена на 10 августа. Победитель противостояния пройдёт в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшая команда попадёт в групповой этап Лиги Европы.

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