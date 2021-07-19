Мостовой: «Бенфика» — это хорошо, они нам уже чуть ли не родная команда

Бывший российский футболист Александр Мостовой отреагировал на результаты жеребьёвки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Какая-то мистика, Витория только пришёл и тут же против своей бывшей команды. «Бенфика» нам уже чуть ли не родная команда. Сколько раз они играли с «Зенитом», теперь вот «Спартак». Шансы команд оценю 50 на 50. Плюс не будем забывать, что у нас, скорее всего, пустят зрителей, а вот будут ли они в Лиссабоне – большой вопрос. Да и вообще, «Бенфика» — это хорошо.



Меня очень впечатлила и порадовала игра «Спартака» на предсезонном турнире. Они так легко разобрались со всеми, без всякой нервотрёпки как при Тедеско, которого уже потихоньку стали забывать. Понятное дело, что в чемпионате будет по-другому, но лучше начинать так, чем с проигрышей. Трудно говорить, что «Спартак» заложил пик под Лигу чемпионов, всё относительно. Мы сами видели матч «Локомотива» и «Зенита», который был показательным. Все готовились одинаково, но всё закончилось разгромом», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.