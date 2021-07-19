Мостовой: «Бенфика» — это хорошо, они нам уже чуть ли не родная команда

Бывший российский футболист Александр Мостовой отреагировал на результаты жеребьёвки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
«Какая-то мистика, Витория только пришёл и тут же против своей бывшей команды. «Бенфика» нам уже чуть ли не родная команда. Сколько раз они играли с «Зенитом», теперь вот «Спартак». Шансы команд оценю 50 на 50. Плюс не будем забывать, что у нас, скорее всего, пустят зрителей, а вот будут ли они в Лиссабоне – большой вопрос. Да и вообще, «Бенфика» — это хорошо.
Меня очень впечатлила и порадовала игра «Спартака» на предсезонном турнире. Они так легко разобрались со всеми, без всякой нервотрёпки как при Тедеско, которого уже потихоньку стали забывать. Понятное дело, что в чемпионате будет по-другому, но лучше начинать так, чем с проигрышей. Трудно говорить, что «Спартак» заложил пик под Лигу чемпионов, всё относительно. Мы сами видели матч «Локомотива» и «Зенита», который был показательным. Все готовились одинаково, но всё закончилось разгромом», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 19 июля 2021
-
15:00
-
14:50
-
14:41
-
14:26
-
14:20
-
14:07
-
13:59
-
13:49
-
13:40
-
13:39
-
13:36
-
13:25
-
13:16
-
13:14
-
12:49
-
12:37
-
12:29
-
12:28
-
12:17
-
12:10
-
12:04
-
12:02
-
11:51
-
11:35
-
11:33
-
11:16
-
10:58
-
10:53
-
10:49
-
10:40
-
10:37
-
10:27
-
10:13
-
10:05
-
10:02