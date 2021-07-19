Широков — о Витории: он два года непонятно где тусовался, поэтому и скептиков много

Бывший российский футболист Роман Широков поделился мнением о новом тренере московского «Спартака» Руе Витории.

«Очевидно, что игра спартаковцев изменилась к лучшему. Сейчас они играют в тот футбол, который хотят видеть болельщики — атакующий. При потере мяча москвичи стараются его отобрать, а если даже и не отбирают, то пытаются достаточно высоко встречать команду соперника. Думаю, Леонид Арнольдович и руководство «Спартака» должны быть довольны. Действительно, их команда классно все три предсезонных матча провела.



Перспективы Руя Витории у руля «Спартака»? Посмотрим, это только начало. Он два года непонятно где тусовался, поэтому и скептиков по его назначению много было. Многие в «Спартаке» начинали хорошо. Там один тренер игр пять или шесть подряд выиграл, а через полгода его хотели уволить», — приводит слова Широкова Legalbet.