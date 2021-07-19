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Нобоа: «Зенит» — фаворит предстоящего розыгрыша Российской Премьер-Лиги

Нобоа: «Зенит» — фаворит предстоящего розыгрыша Российской Премьер-Лиги
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поздравил «Зенит» с победой в матче за Суперкубок России с «Локомотивом» (3:0), а также поделился ожиданиями от выступлений санкт-петербургского клуба в Лиге чемпионов и чемпионате России.

«Встречи за Суперкубок всегда интересны, и «Локомотив», и «Зенит» — хорошие, сильные команды с отличными футболистами и интересными тренерами. Мои симпатии были на стороне «Зенита», в котором у меня много друзей. Болел за «Зенит», поздравляю петербуржцев с победой!

В Лиге чемпионов всегда трудно пройти дальше, особенно когда в твоих соперниках могут оказаться «Челси», «Бавария», «Барселона» и «Реал». Но посмотрим, что получится – в футболе может произойти всё что угодно. Что касается фаворита нового розыгрыша чемпионата России, то это «Зенит», — приводит слова Нобоа Bobsoccer.

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