Нобоа: «Зенит» — фаворит предстоящего розыгрыша Российской Премьер-Лиги

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поздравил «Зенит» с победой в матче за Суперкубок России с «Локомотивом» (3:0), а также поделился ожиданиями от выступлений санкт-петербургского клуба в Лиге чемпионов и чемпионате России.



«Встречи за Суперкубок всегда интересны, и «Локомотив», и «Зенит» — хорошие, сильные команды с отличными футболистами и интересными тренерами. Мои симпатии были на стороне «Зенита», в котором у меня много друзей. Болел за «Зенит», поздравляю петербуржцев с победой!



В Лиге чемпионов всегда трудно пройти дальше, особенно когда в твоих соперниках могут оказаться «Челси», «Бавария», «Барселона» и «Реал». Но посмотрим, что получится – в футболе может произойти всё что угодно. Что касается фаворита нового розыгрыша чемпионата России, то это «Зенит», — приводит слова Нобоа Bobsoccer.