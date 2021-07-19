Кашшаи оценил работу Карасёва на чемпионате Европы — 2020

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи поделился мнением о работе арбитра Сергея Карасёва на матчах чемпионата Европы — 2020.
«Что касается Карасёва, его работы и работы всей судейской бригады, я считаю, что это была отличная работа. Это не только моё мнение, потому что я разговаривал с различными европейскими экспертами и даже в УЕФА давали положительную оценку его работе, поэтому мы можем гордиться. Это был важный турнир для Сергея, поэтому будем надеяться на то, что он сможет работать и судить на таком же высоком уровне», — приводит слова Кашшаи ТАСС.
Напомним, Карасёв работал на матчах группового этапа и 1/8 финала Евро-2020, а также был назначен резервным арбитром на полуфинальную игру турнира, в которой встретились сборные Италии и Испании (1:1, 4:2 — по пенальти).
- 19 июля 2021
-
15:00
-
14:50
-
14:41
-
14:26
-
14:20
-
14:07
-
13:59
-
13:49
-
13:40
-
13:39
-
13:36
-
13:25
-
13:16
-
13:14
-
12:49
-
12:37
-
12:29
-
12:28
-
12:17
-
12:10
-
12:04
-
12:02
-
11:51
-
11:35
-
11:33
-
11:16
-
10:58
-
10:53
-
10:49
-
10:40
-
10:37
-
10:27
-
10:13
-
10:05
-
10:02