Форвард «Оренбурга» Воробьёв перешёл в «Сочи» на правах аренды

«Сочи» на официальном сайте объявил о переходе нападающего «Оренбурга» Дмитрия Воробьёва на правах аренды. Срок действия арендного соглашения не сообщается.

В прошлом сезоне Воробьёв принял участие в 39 матчах Футбольной национальной лиги, забил 24 гола и отдал три результативные передачи.

Напомним, «Сочи» в 30 матчах набрал 53 очка и занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021, что позволило сочинскому клубу выступить в Лиге конференций УЕФА. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» (65).

Новый розыгрыш чемпионата России стартует 23 июля. В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Сочи» сыграет с «Нижним Новгородом». Встреча пройдёт 26 июля.