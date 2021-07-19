Чорлука сообщил руководству «Локомотива», что не будет работать в тренерском штабе команды
Поделиться
Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука не будет работать в тренерском штабе московского клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Хорват принял такое решение по личным причинам. Чорлука уже сообщил об этом руководству клуба.
Напомним, Чорлука входил в тренерский штаб сборной Хорватии на чемпионате Европы — 2020. Он исполнял роль ассистента главного тренера национальной команды Златко Далича.
В конце марта Чорлука объявил об уходе из «Локомотива». По завершении сезона он сообщил о завершении футбольной карьеры. Хорват с железнодорожниками трижды завоевал Кубок России и ещё один раз – Суперкубок страны. В сезоне-2020/2021 Ведран провёл 22 матча в Российской Премьер-Лиге и отдал две результативные передачи.
Комментарии
- 19 июля 2021
-
16:24
-
16:11
-
16:00
-
15:50
-
15:46
-
15:46
-
15:23
-
15:20
-
15:13
-
15:00
-
14:50
-
14:41
-
14:26
-
14:20
-
14:07
-
13:59
-
13:49
-
13:40
-
13:39
-
13:36
-
13:25
-
13:16
-
13:14
-
12:49
-
12:37
-
12:29
-
12:28
-
12:17
-
12:10
-
12:04
-
12:02
-
11:51
-
11:35
-
11:33
-
11:16
Партнерский контент