Чорлука сообщил руководству «Локомотива», что не будет работать в тренерском штабе команды

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука не будет работать в тренерском штабе московского клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Хорват принял такое решение по личным причинам. Чорлука уже сообщил об этом руководству клуба.

Напомним, Чорлука входил в тренерский штаб сборной Хорватии на чемпионате Европы — 2020. Он исполнял роль ассистента главного тренера национальной команды Златко Далича.



В конце марта Чорлука объявил об уходе из «Локомотива». По завершении сезона он сообщил о завершении футбольной карьеры. Хорват с железнодорожниками трижды завоевал Кубок России и ещё один раз – Суперкубок страны. В сезоне-2020/2021 Ведран провёл 22 матча в Российской Премьер-Лиге и отдал две результативные передачи.