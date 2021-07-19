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Чорлука сообщил руководству «Локомотива», что не будет работать в тренерском штабе команды

Чорлука сообщил руководству «Локомотива», что не будет работать в тренерском штабе команды
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Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука не будет работать в тренерском штабе московского клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Хорват принял такое решение по личным причинам. Чорлука уже сообщил об этом руководству клуба.

Напомним, Чорлука входил в тренерский штаб сборной Хорватии на чемпионате Европы — 2020. Он исполнял роль ассистента главного тренера национальной команды Златко Далича.

В конце марта Чорлука объявил об уходе из «Локомотива». По завершении сезона он сообщил о завершении футбольной карьеры. Хорват с железнодорожниками трижды завоевал Кубок России и ещё один раз – Суперкубок страны. В сезоне-2020/2021 Ведран провёл 22 матча в Российской Премьер-Лиге и отдал две результативные передачи.

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