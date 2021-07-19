Результаты жеребьёвки 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2021/2022

Сегодня, 19 июля, в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка третьего раунда квалификации Лиги Европы сезона-2021/2022.
В третьем отборочном раунде сыграют 16 клубов, часть из которых станет известна по итогам второго отборочного раунда Лиги чемпионов (матчи пройдут 27/28 июля).
Победители противостояний выйдут в раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА, а проигравшие попадут в Лигу конференций УЕФА.
Жребий для Лиги Европы был разделён на два этапа, чтобы определить путь для чемпионов своих стран и основной путь для представителей лиг под эгидой УЕФА.
Путь чемпионов (сыграет проигравший из пары)
«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) / «ЧФР Клуж» (Румыния) — «Слован» (Словакия) / «Янг Бойз» (Швейцария)
«Динамо Загреб» (Хорватия) / «Омония» (Кипр) — «Легия» (Польша) / «Флора» (Эстония)
«Кайрат» (Казахстан) / «Црвена Звезда» (Сербия) — «Алашкерт» (Армения) / «Шериф» (Молдавия)
«Мура» (Словения) / «Лудогорец» (Болгария) — «Ференцварош» (Венгрия) / «Жальгирис» (Латвия)
«Олимпиакос» (Греция) / «Нефтчи» (Азербайджан) — «Мальмё» (Швеция) / ХИК (Финляндия)
Основной путь (сыграет проигравший из пары)
«Яблонец» (Чехия) — «Селтик» (Шотландия) / «Митьюлланд» (Дания)
«Рапид» (Австрия) / «Спарта» (Чехия) — «Анортосис» (Кипр)
ПСВ (Нидерланды) / «Галатасарай» (Турция) — «Сент-Джонстон» (Шотландия)
- 19 июля 2021
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