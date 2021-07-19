Результаты жеребьёвки 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2021/2022

Сегодня, 19 июля, в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка третьего раунда квалификации Лиги Европы сезона-2021/2022.

В третьем отборочном раунде сыграют 16 клубов, часть из которых станет известна по итогам второго отборочного раунда Лиги чемпионов (матчи пройдут 27/28 июля).



Победители противостояний выйдут в раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА, а проигравшие попадут в Лигу конференций УЕФА.



Жребий для Лиги Европы был разделён на два этапа, чтобы определить путь для чемпионов своих стран и основной путь для представителей лиг под эгидой УЕФА.



Путь чемпионов (сыграет проигравший из пары)



«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) / «ЧФР Клуж» (Румыния) — «Слован» (Словакия) / «Янг Бойз» (Швейцария)



«Динамо Загреб» (Хорватия) / «Омония» (Кипр) — «Легия» (Польша) / «Флора» (Эстония)



«Кайрат» (Казахстан) / «Црвена Звезда» (Сербия) — «Алашкерт» (Армения) / «Шериф» (Молдавия)



«Мура» (Словения) / «Лудогорец» (Болгария) — «Ференцварош» (Венгрия) / «Жальгирис» (Латвия)



«Олимпиакос» (Греция) / «Нефтчи» (Азербайджан) — «Мальмё» (Швеция) / ХИК (Финляндия)



Основной путь (сыграет проигравший из пары)



«Яблонец» (Чехия) — «Селтик» (Шотландия) / «Митьюлланд» (Дания)



«Рапид» (Австрия) / «Спарта» (Чехия) — «Анортосис» (Кипр)



ПСВ (Нидерланды) / «Галатасарай» (Турция) — «Сент-Джонстон» (Шотландия)