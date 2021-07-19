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Результаты жеребьёвки 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2021/2022

Результаты жеребьёвки 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2021/2022
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Сегодня, 19 июля, в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка третьего раунда квалификации Лиги Европы сезона-2021/2022.

В третьем отборочном раунде сыграют 16 клубов, часть из которых станет известна по итогам второго отборочного раунда Лиги чемпионов (матчи пройдут 27/28 июля).

Победители противостояний выйдут в раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА, а проигравшие попадут в Лигу конференций УЕФА.

Жребий для Лиги Европы был разделён на два этапа, чтобы определить путь для чемпионов своих стран и основной путь для представителей лиг под эгидой УЕФА.

Путь чемпионов (сыграет проигравший из пары)

«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) / «ЧФР Клуж» (Румыния) — «Слован» (Словакия) / «Янг Бойз» (Швейцария)

«Динамо Загреб» (Хорватия) / «Омония» (Кипр) — «Легия» (Польша) / «Флора» (Эстония)

«Кайрат» (Казахстан) / «Црвена Звезда» (Сербия) — «Алашкерт» (Армения) / «Шериф» (Молдавия)

«Мура» (Словения) / «Лудогорец» (Болгария) — «Ференцварош» (Венгрия) / «Жальгирис» (Латвия)

«Олимпиакос» (Греция) / «Нефтчи» (Азербайджан) — «Мальмё» (Швеция) / ХИК (Финляндия)

Основной путь (сыграет проигравший из пары)

«Яблонец» (Чехия) — «Селтик» (Шотландия) / «Митьюлланд» (Дания)

«Рапид» (Австрия) / «Спарта» (Чехия) — «Анортосис» (Кипр)

ПСВ (Нидерланды) / «Галатасарай» (Турция) — «Сент-Джонстон» (Шотландия)

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