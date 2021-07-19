«Крылья Советов» начали вакцинацию футболистов и тренерского штаба от коронавируса

Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» прошли первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба самарского клуба. Второй этап вакцинации пройдёт во второй половине августа.

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Напомним, «Крылья Советов» стали победителями Футбольной национальной лиги в сезоне-2020/2021, набрав 101 очко в 42 матчах. Таким образом, самарская команда вышла в Российскую Премьер-Лигу. В первом туре нового розыгрыша РПЛ «Крылья Советов» сыграют с грозненским «Ахматом». Матч состоится 25 июля.

Ранее заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка рассказал, как коронавирусные ограничения, введённые с 1 августа, повлияют на команды. Напомним, в южном регионе базируются клубы РПЛ «Краснодар» и «Сочи». Коробка заявил, что командам, приезжающим на матчи с «Сочи» и «Краснодаром», будет необходимо вакцинироваться.