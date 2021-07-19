«Крылья Советов» начали вакцинацию футболистов и тренерского штаба от коронавируса

Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» прошли первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба самарского клуба. Второй этап вакцинации пройдёт во второй половине августа.
Фото можно посмотреть на странице «Крыльев Советов» в «Твиттере».
Напомним, «Крылья Советов» стали победителями Футбольной национальной лиги в сезоне-2020/2021, набрав 101 очко в 42 матчах. Таким образом, самарская команда вышла в Российскую Премьер-Лигу. В первом туре нового розыгрыша РПЛ «Крылья Советов» сыграют с грозненским «Ахматом». Матч состоится 25 июля.
Ранее заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка рассказал, как коронавирусные ограничения, введённые с 1 августа, повлияют на команды. Напомним, в южном регионе базируются клубы РПЛ «Краснодар» и «Сочи». Коробка заявил, что командам, приезжающим на матчи с «Сочи» и «Краснодаром», будет необходимо вакцинироваться.
- 19 июля 2021
-
16:24
-
16:11
-
16:00
-
15:50
-
15:46
-
15:46
-
15:23
-
15:20
-
15:13
-
15:00
-
14:50
-
14:41
-
14:26
-
14:20
-
14:07
-
13:59
-
13:49
-
13:40
-
13:39
-
13:36
-
13:25
-
13:16
-
13:14
-
12:49
-
12:37
-
12:29
-
12:28
-
12:17
-
12:10
-
12:04
-
12:02
-
11:51
-
11:35
-
11:33
-
11:16