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«Локомотив» объявил об уходе Ведрана Чорлуки из тренерского штаба команды

«Локомотив» объявил об уходе Ведрана Чорлуки из тренерского штаба команды
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«Локомотив» на официальном сайте объявил об уходе бывшего защитника клуба Ведрана Чорлуки из тренерского штаба московской команды.

«К сожалению, по личным причинам я покидаю свой пост в тренерском штабе команды «Локомотив». Хочу ещё раз поблагодарить всех за всё, что я испытал и пережил в этом великом клубе. Удачи всем в клубе в новом сезоне и в будущем», — отметил Чорлука.

Напомним, Ведран входил в тренерский штаб сборной Хорватии на чемпионате Европы — 2020. Он исполнял роль ассистента главного тренера национальной команды Златко Далича.

В конце марта Чорлука объявил об уходе из «Локомотива». По окончании сезона он сообщил о завершении футбольной карьеры. Хорват с железнодорожниками трижды завоевал Кубок России и ещё один раз — Суперкубок страны. В сезоне-2020/2021 Ведран провёл 22 матча в Российской Премьер-Лиге и отдал две результативные передачи.

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