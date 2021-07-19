«Локомотив» объявил об уходе Ведрана Чорлуки из тренерского штаба команды

«Локомотив» на официальном сайте объявил об уходе бывшего защитника клуба Ведрана Чорлуки из тренерского штаба московской команды.



«К сожалению, по личным причинам я покидаю свой пост в тренерском штабе команды «Локомотив». Хочу ещё раз поблагодарить всех за всё, что я испытал и пережил в этом великом клубе. Удачи всем в клубе в новом сезоне и в будущем», — отметил Чорлука.

Напомним, Ведран входил в тренерский штаб сборной Хорватии на чемпионате Европы — 2020. Он исполнял роль ассистента главного тренера национальной команды Златко Далича.



В конце марта Чорлука объявил об уходе из «Локомотива». По окончании сезона он сообщил о завершении футбольной карьеры. Хорват с железнодорожниками трижды завоевал Кубок России и ещё один раз — Суперкубок страны. В сезоне-2020/2021 Ведран провёл 22 матча в Российской Премьер-Лиге и отдал две результативные передачи.