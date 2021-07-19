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Гаттузо: срыв назначения в «Тоттенхэм» ранил меня больше, чем любое поражение

Гаттузо: срыв назначения в «Тоттенхэм» ранил меня больше, чем любое поражение
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Бывший главный тренер «Фиорентины» Дженнаро Гаттузо признался, что болезненно перенёс решение руководства «Тоттенхэм Хотспур» не назначать его на пост наставника основной команды.

«Срыв назначения в «Тоттенхэм» — это огромное разочарование, но я ничего не мог поделать. Мне жаль, что я не смог защитить себя и объяснить, что я не тот человек, каким меня представляли в Англии. Решение «Тоттенхэма» ранило меня больше, чем любое поражение или увольнение», — приводит слова Гаттузо Il Messaggero.

Напомним, Гаттузо покинул пост главного тренера «Фиорентины» 17 июня спустя три недели после назначения. Причиной стали разногласия с руководством. Позже специалистом интересовался «Тоттенхэм», но в итоге руководство клуба решило пригласить экс-наставника «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту.

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