ЦСКА объявил о заключении нового контракта с Кириллом Набабкиным

Защитник Кирилл Набабкин заключил новый контракт с ЦСКА, сообщается на официальном сайте московского клуба. Соглашение 34-летнего футболиста с армейцами рассчитано до конца сезона-2021/2022.

Напомним, у Кирилла закончилось соглашение с ЦСКА в конце мая, однако он всё равно полетел на сборы с командой. В прошлом сезоне Кирилл Набабкин принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги. Защитник выступает за ЦСКА с 2010 года. С 2012 по 2019 год Кирилл защищал цвета сборной России.

Московский ЦСКА набрал 50 очков, занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и не пробился в еврокубковые турниры. В последний раз армейцы не выступали в еврокубках в сезоне-2001/2002.