ЦСКА объявил о заключении нового контракта с Кириллом Набабкиным
Поделиться
Защитник Кирилл Набабкин заключил новый контракт с ЦСКА, сообщается на официальном сайте московского клуба. Соглашение 34-летнего футболиста с армейцами рассчитано до конца сезона-2021/2022.
Напомним, у Кирилла закончилось соглашение с ЦСКА в конце мая, однако он всё равно полетел на сборы с командой. В прошлом сезоне Кирилл Набабкин принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги. Защитник выступает за ЦСКА с 2010 года. С 2012 по 2019 год Кирилл защищал цвета сборной России.
Московский ЦСКА набрал 50 очков, занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и не пробился в еврокубковые турниры. В последний раз армейцы не выступали в еврокубках в сезоне-2001/2002.
Комментарии
- 19 июля 2021
-
18:07
-
17:53
-
17:46
-
17:42
-
17:24
-
17:23
-
17:22
-
17:15
-
16:54
-
16:46
-
16:24
-
16:11
-
16:00
-
15:50
-
15:46
-
15:46
-
15:23
-
15:20
-
15:13
-
15:00
-
14:50
-
14:41
-
14:26
-
14:20
-
14:07
-
13:59
-
13:49
-
13:40
-
13:39
-
13:36
-
13:25
-
13:16
-
13:14
-
12:49
-
12:37
Партнерский контент