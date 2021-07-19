«Челси» готов избавиться от Тимо Вернера

Немецкий нападающий «Челси» Тимо Вернер может быть продан в летнее трансферное окно, сообщает Sky Germany.

Лондонцы готовы избавиться от Вернера, чтобы профинансировать трансфер форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Кандидатуру Вернера предложили нескольким европейским топ-клубам.



Вернер стал игроком «Челси» в июле 2020 года. Синие заплатили за него «РБ Лейпциг» € 53 млн. В минувшем сезоне нападающий провёл за лондонский клуб во всех турнирах 52 матча, забил 12 голов, отдал 15 результативных передач.



Ранее сообщалось, что владелец «Челси» Роман Абрамович выделил на покупку Холанда € 175 млн. Если сделка состоится, переход 20-летнего норвежца станет вторым самым дорогим трансфером в истории.