Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» готов избавиться от Тимо Вернера

«Челси» готов избавиться от Тимо Вернера
Комментарии

Немецкий нападающий «Челси» Тимо Вернер может быть продан в летнее трансферное окно, сообщает Sky Germany.

Лондонцы готовы избавиться от Вернера, чтобы профинансировать трансфер форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Кандидатуру Вернера предложили нескольким европейским топ-клубам.

Вернер стал игроком «Челси» в июле 2020 года. Синие заплатили за него «РБ Лейпциг» € 53 млн. В минувшем сезоне нападающий провёл за лондонский клуб во всех турнирах 52 матча, забил 12 голов, отдал 15 результативных передач.

Ранее сообщалось, что владелец «Челси» Роман Абрамович выделил на покупку Холанда € 175 млн. Если сделка состоится, переход 20-летнего норвежца станет вторым самым дорогим трансфером в истории.

Новость по теме
«Челси» предложил включить двух игроков в сделку по Эрлингу Холанду. «Боруссия» отказала
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021