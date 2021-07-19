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Экс-президент «Локомотива»: Чорлука — небольшая потеря, он ещё нигде не работал

Экс-президент «Локомотива»: Чорлука — небольшая потеря, он ещё нигде не работал
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал уход Ведрана Чорлуки из тренерского штаба московского клуба.

«Как тренер Чорлука ещё нигде не работал, трудно судить о той работе, которую он мог бы проделать. Как человек и лидер он мог бы помочь в раздевалке, это точно. В общем, это небольшая потеря для «Локомотива», там уже есть сформированный тренерский штаб.

Да и по команде это никак не ударит. Когда он был капитаном, да, он мог команду повести за собой, а сейчас он не игрок и это совсем другая ситуация. На моральном состоянии футболистов его уход никак не скажется. Будет нормальная рабочая реакция», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Сегодня «Локомотив» на официальном сайте объявил об уходе бывшего защитника клуба Ведрана Чорлуки из тренерского штаба московской команды.

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