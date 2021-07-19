Денис Черышев рассказал о причинах своей травматичности

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев высказался на тему своей травматичности.

«Пытался ли выяснить причины своей травматичности? Пытался, конечно. Работаю над этим и последние годы стало гораздо лучше. А причины… У меня такая позиция, что я делаю много спринтов. Всё на высокой скорости. Конечно, мышцы не всегда выдерживают», — сказал Черышев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, Денис Черышев принадлежал мадридскому «Реалу» с 2009-го по 2016-й. За это время он побывал в аренде в «Севилье», «Вильярреале» и «Валенсии». Летом 2016 года за € 7 млн евро перешёл в «Вильярреал». Сейчас россиянин выступает за «Валенсию». В составе сборной России он сыграл на Евро-2020.