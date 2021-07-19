«Арсенал» объявил о трансфере 21-летнего полузащитника «Андерлехта»

Полузащитник «Андерлехта» Альберт-Мбойо Самби Локонга перешел в лондонский «Арсенал».
«Локонга подписал долгосрочный контракт. Альберт будет носить футболку с номером 23, на которой будет написано «Самби». Полузащитник присоединится к своим новым товарищам по команде в ближайшие дни после того, как закончится его изоляция после прибытия в Великобританию», — сообщает пресс-служба «канониров».
По информации итальянского журналиста Николо Скиры, трансфер обошёлся «Арсеналу» в € 22 млн. Контракт с полузащитником заключён до 2026 года. В минувшем сезоне бельгиец провёл в чемпионате 33 матча и забил 3 гола.
«Альберт — очень умный игрок, который показал большую зрелость во время матчей. Он хорошо тренировался под руководством Венсана Компани и его команды в «Андерлехте». Я очень хорошо знаю Венсана, и он отлично отзывается об Альберте и о том положительном влиянии, которое он оказывал на «Андерлехт» в последние сезоны. Мы уверены, что Альберт готов к следующему этапу своего развития», — сказал главный тренер лондонцев Микель Артета.
- 19 июля 2021
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