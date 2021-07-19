ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в товарищеском матче благодаря дублю Ахметова

Сегодня, 19 июля, в товарищеском матче сошлись московский ЦСКА и «Нижний Новгород». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в столице и завершилась победой армейцев со счётом 2:1.
Счёт в матче на 28-й минуте открыл полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов. На 67-й минуте Александр Сапета сравнял счёт, реализовав пенальти. Но на 86-й минуте решающее слово в матче сказали армейцы — Ильзат Ахметов оформил дубль. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу ЦСКА.
Напомним, ЦСКА набрал 50 очков, занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и не пробился в еврокубковые турниры. В последний раз армейцы не выступали в еврокубках в сезоне-2001/2002.
«Нижний Новгород» занял третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ), но вышел в Российскую Премьер-Лигу, поскольку финишировавший вторым «Оренбург» не прошёл лицензирование из-за несоответствия домашнего стадиона критериям высшей лиги.
- 19 июля 2021
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