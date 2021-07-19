Сандро Шварц подвёл итоги предсезонных сборов «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц подвёл итоги предсезонных сборов своей команды.
«На первом сборе в Австрии акцент был сделан на физическую подготовку. Мы должны были заложить хороший фундамент на предстоящий сезон. Думаю, нам удалось это сделать. На втором сборе мы делали упор на игровые и тактические схемы. Провели достаточно контрольных матчей, чтобы отточить всё то, что наигрывали на тренировках.
Что касается сборников, то они получили индивидуальные программы, по которым занимались до того, как присоединились к команде. Пока сложно говорить об одном уровне физической готовности, но ребята на правильном пути. Они ещё наберут форму в тренировочном процессе, и со временем все выйдут на один уровень», — приводит слова Шварца официальный сайт «Динамо».
- 19 июля 2021
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