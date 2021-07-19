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Шварц: при просмотре матчей Евро почерпнул некоторые тактические моменты для «Динамо»

Шварц: при просмотре матчей Евро почерпнул некоторые тактические моменты для «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц признался, что при просмотре матчей чемпионата Европы — 2020 почерпнул некоторые тактические моменты для схемы игры своей команды.

«Конечно, параллельно мы следили за чемпионатом Европы. В первую очередь обращали внимание на команды, которые играют по схожей с нами схеме. В данном случае речь о расстановке 4-3-3. Для себя мы почерпнули какие-то нюансы, всё то, что можно взять применительно к нашей схеме.

Если говорить про сборные, отметил бы итальянцев. Эта команда играет с огоньком, чувствуется их энергия. Более того, сборная Италии хороша с точки зрения построения как атаки, так и обороны. Это сбалансированная команда, на которую мы обращали самое пристальное внимание по ходу чемпионата Европы», — приводит слова Шварца официальный сайт «Динамо».

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