Влашич опроверг информацию о возможном переходе в «Милан»

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич ответил на вопрос журналистов по поводу своего будущего.
«Будущее в ЦСКА? Я не знаю. Правда ли, что могу оказаться в «Милане»? Нет», — приводит слова Влашича Sport24.
Ранее сообщалось, что «Милан» готов заплатить за Влашича € 25 млн, а самому игроку предложить пятилетний контракт с зарплатой € 2,5 млн в год с учётом бонусов. Итальянский клуб планирует предложить оформить переход Влашича на правах аренды с обязательным правом выкупа за вышеупомянутую цену, в случае если россонери вновь квалифицируются в Лигу чемпионов по итогам будущего сезона.
Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.
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