Тренер «Динамо» Сандро Шварц оценил новичков московской команды

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался по поводу новичков, которых клуб подписал в летнее межсезонье.
«Мы изначально стремились повысить конкуренцию и командный уровень. Бальбуэна и Лаксальт — это два футболиста, которые должны качественно усилить команду. Также молодые игроки из академии Галкин и Гладышев сделали на сборах шаг вперёд в своём развитии. Сазонов — тоже молодой и перспективный футболист, которому нужно получать больше игровой практики.
Галкин и Гладышев себя достаточно хорошо проявили на сборах. Ребята показывают высокий уровень физической готовности и готовы впитывать наши игровые идеи. Они добились определённого прогресса, но стоит отметить, что молодым футболистам нужно время, чтобы они стали соответствовать всем требованиям, темпу и игровой модели. Нужно набраться терпения, чтобы ребята созрели и были готовы влиться в костяк основной команды», — приводит слова Шварца официальный сайт «Динамо».
- 19 июля 2021
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