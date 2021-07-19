Тренер «Динамо» Сандро Шварц оценил новичков московской команды

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался по поводу новичков, которых клуб подписал в летнее межсезонье.

«Мы изначально стремились повысить конкуренцию и командный уровень. Бальбуэна и Лаксальт — это два футболиста, которые должны качественно усилить команду. Также молодые игроки из академии Галкин и Гладышев сделали на сборах шаг вперёд в своём развитии. Сазонов — тоже молодой и перспективный футболист, которому нужно получать больше игровой практики.

Галкин и Гладышев себя достаточно хорошо проявили на сборах. Ребята показывают высокий уровень физической готовности и готовы впитывать наши игровые идеи. Они добились определённого прогресса, но стоит отметить, что молодым футболистам нужно время, чтобы они стали соответствовать всем требованиям, темпу и игровой модели. Нужно набраться терпения, чтобы ребята созрели и были готовы влиться в костяк основной команды», — приводит слова Шварца официальный сайт «Динамо».