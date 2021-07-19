«Тоттенхэм» вступил в борьбу с «Барселоной» за защитника сборной Аргентины

«Тоттенхэм Хотспур» хочет купить защитника «Аталанты» и сборной Аргентины Кристиана Ромеро, сообщает итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари в «Твиттере».

Английский клуб вступил в борьбу с «Барселоной», которая также работает над подписанием Ромеро.

Права на Кристиана Ромеро принадлежат туринскому «Ювентусу». Арендное соглашение с «Аталантой» рассчитано до лета 2022 года. Контракт 23-летнего аргентинца с «Ювентусом» будет действовать до лета 2025 года.

Ромеро провёл за сборную Аргентины пять матчей, забил один гол. Пресс-служба Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) ранее представила символическую сборную Кубка Америки — 2021. В символическую команду турнира вошли четыре игрока сборной Аргентины, которая стала победителем Кубка Америки. Среди них есть и Ромеро.