«Милан» продлил аренду Браима Диаса у «Реала» ещё на два года

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас продолжит играть за «Милан» на правах аренды.

«Милан» рад объявить о переходе Брахима Абделькадера Диаса из «Реала» на временной основе. Контракт подписан до 30 июня 2023 года», — сообщает пресс-служба миланцев.



Журналист Фабрицио Романо сообщал, что 21-летний испанский атакующий полузащитник хочет играть только в «Милане». По его информации, кроме заключения аренды, итальянскому клубу удалось включить в договор пункт о возможном выкупе игрока за € 25 млн. «Реал» при этом будет иметь возможность обратного выкупа за € 30-31 млн.



Напомним, Браим Диас провёл за «Милан» в минувшем сезоне 39 встреч во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.