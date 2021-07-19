Кокорин забил гол на тренировке «Фиорентины». Клуб посвятил этому пост в соцсетях. Видео

Российский нападающий Александр Кокорин забил гол с близкого расстояния на тренировке «Фиорентины». Клуб из Флоренции посвятил этому событию отдельный пост в «Твиттере», опубликовав видео гола Кокорина и добавив эмодзи российского флага с футбольным мячом.
Напомним, «Фиорентина» провела презентацию нового главного тренера команды — Винченцо Итальяно. 43-летний итальянец подписал контракт с клубом до конца 2023 года. Ранее «Фиорентину» покинул Дженнаро Гаттузо. Итальянец ушёл из клуба уже через три недели после назначения. «Фиорентина» по итогам сезона-2020/2021 заняла 13-е место в Серии А.
Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.
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