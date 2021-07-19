Мухин: у Березуцкого и Николича не так много отличий

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин сравнил главного тренера армейцев Алексея Березуцкого и главного тренера московского «Локомотива» Марко Николича.

«С Алексеем Березуцким налаживаем контакт, работаем. Он хороший тренер. У него и Марко Николича не так много отличий. Их тренировочные процессы похожи. Читал ли я новости про ЦСКА и Станислава Черчесова? Нет», — цитирует Мухина «Р-Спорт».

Мухин является воспитанником академии футбола имени Юрия Коноплёва. В 16 лет перешёл в молодёжную команду «Крылья Советов». В 2019 году пополнил состав «Локомотива». В завершившемся сезоне хавбек провёл 10 матчей в Российской Премьер-Лиге, но не смог отметиться результативными действиями. В марте был вызван в сборную России и дебютировал за неё во встрече со Словакией. Позже стало известно о его переходе в московский ЦСКА.