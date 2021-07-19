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Жена топ-менеджера «Уралхима» подарила ему свидание на «Газпром Арене» за 20 млн рублей

Жена топ-менеджера «Уралхима» подарила ему свидание на «Газпром Арене» за 20 млн рублей
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Стадион «Газпром Арена», на котором «Зенит» проводит домашние матчи, на несколько часов стал местом для романтического ужина заместителя генерального директора «Уралхима» Игоря Буланцева и его жены Яны.

В телеграм-канале «Бесславные строители» опубликовано видео, в котором Буланцев с супругой ужинают на пустом стадионе, а также гуляют по арене. Судя по видео, жена топ-менеджера «Уралхима» решила устроить ему сюрприз. Возможно, это подарок на день рождения, который Буланцев праздновал 9 июля. По информации источника, стоимость аренды «Газпром Арены» составила 20 млн рублей.

Игорь Буланцев занимает должности заместителя генерального директора и директора по экономике и финансам АО «ОХК «Уралхим». Ранее он работал старшим вице-президентом ПАО «Сбербанк». Буланцев — профессиональный гонщик, выступает в чемпионате России по ралли на автомобиле Skoda Fabia R5. В 2021 году он лидирует в чемпионате после трёх этапов.

Ранее на «Газпром Арене» начались работы по замене газона, на котором прошли матчи Кубка конфедераций, чемпионата мира и чемпионата Европы по футболу.

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