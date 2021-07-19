Жена топ-менеджера «Уралхима» подарила ему свидание на «Газпром Арене» за 20 млн рублей

Стадион «Газпром Арена», на котором «Зенит» проводит домашние матчи, на несколько часов стал местом для романтического ужина заместителя генерального директора «Уралхима» Игоря Буланцева и его жены Яны.
В телеграм-канале «Бесславные строители» опубликовано видео, в котором Буланцев с супругой ужинают на пустом стадионе, а также гуляют по арене. Судя по видео, жена топ-менеджера «Уралхима» решила устроить ему сюрприз. Возможно, это подарок на день рождения, который Буланцев праздновал 9 июля. По информации источника, стоимость аренды «Газпром Арены» составила 20 млн рублей.
Игорь Буланцев занимает должности заместителя генерального директора и директора по экономике и финансам АО «ОХК «Уралхим». Ранее он работал старшим вице-президентом ПАО «Сбербанк». Буланцев — профессиональный гонщик, выступает в чемпионате России по ралли на автомобиле Skoda Fabia R5. В 2021 году он лидирует в чемпионате после трёх этапов.
Ранее на «Газпром Арене» начались работы по замене газона, на котором прошли матчи Кубка конфедераций, чемпионата мира и чемпионата Европы по футболу.
- 19 июля 2021
-
20:56
-
20:55
-
20:27
-
20:09
-
19:46
-
19:43
-
19:31
-
19:24
-
19:20
-
19:18
-
19:11
-
19:07
-
18:57
-
18:53
-
18:26
-
18:07
-
17:53
-
17:46
-
17:42
-
17:24
-
17:23
-
17:22
-
17:15
-
16:54
-
16:46
-
16:24
-
16:11
-
16:00
-
15:50
-
15:46
-
15:46
-
15:23
-
15:20
-
15:13
-
15:00