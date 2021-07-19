Алексей Березуцкий рассказал, в какой футбол будет играть ЦСКА под его руководством

Новоиспечённый главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, в какой футбол будет играть армейская команда под его руководством.
«ЦСКА будет играть в современный и атакующий футбол. В первую очередь это тот футбол, который будет приносить результат. Тот футбол, который подходит именно для нашей команды, наших футболистов. Я не очень люблю, когда говорят: «надо играть как «Барселона», «надо играть как «Манчестер Сити». Ключевой вопрос в том, что у нас есть великолепный подбор игроков, но мы — команда ЦСКА, и мы будем играть в свой футбол, естественно, атакующий, который будет приносить результат.
Схема совершенно неважна в футболе. Она постоянно меняется. В обороне это может быть одна схема, в атаке — другая. Она может меняться от игры к игре», — сказал Березуцкий в прямом эфире на официальной странице ЦСКА во «ВКонтакте».
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