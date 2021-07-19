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Алексей Березуцкий высказался о возможном возвращении Вагнера Лава в ЦСКА

Алексей Березуцкий высказался о возможном возвращении Вагнера Лава в ЦСКА
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Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб нападающего «Кайрата» Вагнера Лава в качестве тренера.

«Сначала Вагнеру надо завершить карьеру. Его помощь может пригодиться нашей команде, всё возможно», — сказал Березуцкий в ходе онлайн-встречи с болельщиками.

Напомним, Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. При этом в 2009 и 2010 годах форвард уходил в аренду в бразильские клубы.

Вагнер Лав стал игроком «Кайрата» 8 июля 2020 года, подписав краткосрочное соглашение. Сообщалось, что Вагнер разорвал контракт с бразильским клубом «Коринтианс», чтобы вернуться в ЦСКА. Бразилец был свободным агентом, поэтому достался казахстанскому клубу бесплатно. В ноябре казахстанцы продлили контракт с Вагнером.

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