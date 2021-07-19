Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Березуцкий пригласил своего брата Василия в тренерский штаб ЦСКА

Алексей Березуцкий пригласил своего брата Василия в тренерский штаб ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Новоиспечённый главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о приглашении своего брата Василия в тренерский штаб армейского клуба.

«Сергея Игнашевича в тренерском штабе ЦСКА не будет. Приглашение для Василия уже было. Он пока взял время на размышления. Сильного энтузиазма я у него не увидел, но всё может измениться», — сказал Алексей Березуцкий в прямом эфире на официальной странице ЦСКА во «ВКонтакте».

Напомним, Алексей Березуцкий вошёл в тренерский штаб ЦСКА в январе 2021 года. Во время своей игровой карьеры Алексей провёл за красно-синих 502 матча во всех турнирах. В июне текущего года Березуцкий стал исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА после ухода из команды Ивицы Олича. Сегодня, 19 июля, стало известно о полноценном назначении Алексея на пост наставника армейцев.

Новость по теме
Алексей Березуцкий рассказал, в какой футбол будет играть ЦСКА под его руководством
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021