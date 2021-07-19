Алексей Березуцкий пригласил своего брата Василия в тренерский штаб ЦСКА

Новоиспечённый главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о приглашении своего брата Василия в тренерский штаб армейского клуба.
«Сергея Игнашевича в тренерском штабе ЦСКА не будет. Приглашение для Василия уже было. Он пока взял время на размышления. Сильного энтузиазма я у него не увидел, но всё может измениться», — сказал Алексей Березуцкий в прямом эфире на официальной странице ЦСКА во «ВКонтакте».
Напомним, Алексей Березуцкий вошёл в тренерский штаб ЦСКА в январе 2021 года. Во время своей игровой карьеры Алексей провёл за красно-синих 502 матча во всех турнирах. В июне текущего года Березуцкий стал исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА после ухода из команды Ивицы Олича. Сегодня, 19 июля, стало известно о полноценном назначении Алексея на пост наставника армейцев.
- 19 июля 2021
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