Директор «Бенфики» оценил уровень «Спартака»

Технический директор «Бенфики» Луизао прокомментировал итоги жеребьёвки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Напомним, «орлы» сыграют со «Спартаком».
«Это сложный соперник. Мы должны учитывать длительность перелёта в Москву. Впрочем, «Бенфика», даже с этими перелётами, всегда готова. Команда, которую тренирует Руй Витория, имеет южноамериканский колорит — у них, например, есть Понсе. Также у «Спартака» есть Виктор Мозес. Команда сыграла хорошие матчи в предсезонке, но мы будем к этому готовы.
Соперник начинает чемпионат на две недели раньше нас. Но наш тренер также начинает приучать игроков к турнирной дисциплине и игре на высоком уровне, чтобы противостоять им. В матче с «Альмерией» я видел эту соревновательность», — приводит слова Луизао сайт «Бенфики».
- 20 июля 2021
-
00:13
-
00:00
- 19 июля 2021
-
23:39
-
23:18
-
23:15
-
22:50
-
22:47
-
22:10
-
22:02
-
21:49
-
21:36
-
21:32
-
21:12
-
20:56
-
20:55
-
20:27
-
20:09
-
19:46
-
19:43
-
19:31
-
19:24
-
19:20
-
19:18
-
19:11
-
19:07
-
18:57
-
18:53
-
18:26
-
18:07
-
17:53
-
17:46
-
17:42
-
17:24
-
17:23
-
17:22