Директор «Бенфики» оценил уровень «Спартака»

Технический директор «Бенфики» Луизао прокомментировал итоги жеребьёвки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Напомним, «орлы» сыграют со «Спартаком».

«Это сложный соперник. Мы должны учитывать длительность перелёта в Москву. Впрочем, «Бенфика», даже с этими перелётами, всегда готова. Команда, которую тренирует Руй Витория, имеет южноамериканский колорит — у них, например, есть Понсе. Также у «Спартака» есть Виктор Мозес. Команда сыграла хорошие матчи в предсезонке, но мы будем к этому готовы.

Соперник начинает чемпионат на две недели раньше нас. Но наш тренер также начинает приучать игроков к турнирной дисциплине и игре на высоком уровне, чтобы противостоять им. В матче с «Альмерией» я видел эту соревновательность», — приводит слова Луизао сайт «Бенфики».