УЕФА опубликовал подборку 10 самых красивых голов евросезона

УЕФА отобрал десятку самых красивых голов, забитых в Европе в сезоне-2020/2021. Посетителям официального сайта ассоциации предлагается выбрать самый лучший из них.



«10 фантастических голов — но какой из них самый лучший? Выбор за тобой!» — говорится в сообщении пресс-службы УЕФА. Среди мячей, попавших в топ-10, оказались голы Патрика Шика, Лоренцо Инсинье, Деле Алли и Поля Погба и футболистки Сары Цадрациль. Посмотреть видео можно на YouTube-канале UEFA.

Ранее УЕФА определил лучший гол чемпионата Европы согласно результатам голосования среди болельщиков. Зрители признали лучшим мячом турнира гол форварда сборной Чехии Патрика Шика в ворота сборной Шотландии (2:0). Голы Инсинье и Погба также вошли в подборку лучших голов Евро.