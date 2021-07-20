Украинец Лунин сыграл за «Реал» с капитанской повязкой. Фото

19 июля мадридский «Реал» провёл закрытый товарищеский матч с «Райо Вальекано». Встреча завершилась со счётом 1:1, на неё не были допущены представители СМИ. Однако, как стало известно газете Marca, часть матча с капитанской повязкой в составе «Реала» отыграл украинский голкипер Андрей Лунин.

Лунин вышел на поле в стартовом составе, но с первых минут капитаном «Реала» был защитник Марсело. В перерыве бразильца заменили, и капитанская повязка перешла к Лунину. Подтверждением этой информации может служить публикация самого Андрея в «Инстаграме». Футболист разместил фото с закрытого матча, где запечатлено, как на его руке красуется капитанская повязка.

«Заканчиваем вторую неделю тренировок хорошим матчем и продолжаем улучшать себя», — написал Лунин под фото.

Напомним, Лунин перешёл в «Реал» летом 2018 года из луганской «Зари». Сумма трансфера составила € 8,5 млн. Контракт игрока с «Королевским клубом» действует до лета 2024 года. Ранее Лунин выступал на правах аренды за «Овьедо», «Вальядолид» и «Леганес».