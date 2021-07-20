«Тоттенхэм» согласовал переход голкипера «Аталанты»

«Тоттенхэм» согласовал трансфер голкипера «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.
Лондонский клуб возьмёт Голлини в аренду с возможностью дальнейшего выкупа за € 15 млн. Стороны подпишут контракт до лета 2022 года.
В минувшем сезоне Голлини провёл 32 матча за клуб из Бергамо во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 13 раз сыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 17 млн. Голлини перешёл в «Аталанту» в 2017 году. Ранее он выступал за «Астон Виллу» и «Верону».
В завершившемся чемпионате Италии «Аталанта» набрала 78 очков и заняла третье место в таблице, опередив «Ювентус». Впереди расположились «Милан» и «Интер». В минувшем чемпионате Англии «Тоттенхэм» с 62 очками занял седьмое место.
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