Дивеев: знал, что Лукаку будет так бежать, что он очень мощный. Поэтому и не удивил

Защитник сборной России и ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал реакцию на слова о форварде сборной Бельгии Ромелу Лукаку.



«Люди поняли по-другому смысл моей фразы. Мне много писали — типа, как так — два забил и не удивил? Я знал до игры, что он будет так бежать, что он очень мощный. Поэтому и не удивил», — сказал Дивеев в ходе онлайн-встречи с болельщиками.

После поражения в матче Евро-2020 с Бельгией (0:3) Дивеев высказался об игре Лукаку. «Не сказал бы, что Лукаку — такая машина. Два раза встретился с ним. Не такая уж мощь. Да, хороший игрок. Два момента — два гола. Но в плане игры не прямо вау. Знали, что бельгийцы будут играть в пять защитников. Мы готовились выходить через фланги. Бельгия ничем не удивила нас», — сказал Дивеев.