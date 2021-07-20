Дивеев: знал, что Лукаку будет так бежать, что он очень мощный. Поэтому и не удивил
Поделиться
Защитник сборной России и ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал реакцию на слова о форварде сборной Бельгии Ромелу Лукаку.
«Люди поняли по-другому смысл моей фразы. Мне много писали — типа, как так — два забил и не удивил? Я знал до игры, что он будет так бежать, что он очень мощный. Поэтому и не удивил», — сказал Дивеев в ходе онлайн-встречи с болельщиками.
После поражения в матче Евро-2020 с Бельгией (0:3) Дивеев высказался об игре Лукаку. «Не сказал бы, что Лукаку — такая машина. Два раза встретился с ним. Не такая уж мощь. Да, хороший игрок. Два момента — два гола. Но в плане игры не прямо вау. Знали, что бельгийцы будут играть в пять защитников. Мы готовились выходить через фланги. Бельгия ничем не удивила нас», — сказал Дивеев.
Новость по темеБрайант: из-за перелома изменил технику броска
Комментарии
- 20 июля 2021
-
01:33
-
01:21
-
00:51
-
00:43
-
00:24
-
00:13
-
00:00
- 19 июля 2021
-
23:39
-
23:18
-
23:15
-
22:50
-
22:47
-
22:10
-
22:02
-
21:49
-
21:36
-
21:32
-
21:12
-
20:56
-
20:55
-
20:27
-
20:09
-
19:46
-
19:43
-
19:31
-
19:24
-
19:20
-
19:18
-
19:11
-
19:07
-
18:57
-
18:53
-
18:26
-
18:07
-
17:53
Партнерский контент