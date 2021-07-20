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Зайнутдинов: в ЦСКА много нерусских. Акинфеев нас всех таджиками называет

Зайнутдинов: в ЦСКА много нерусских. Акинфеев нас всех таджиками называет
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Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов рассказал об адаптации в московском клубе и об отношениях с капитаном команды Игорем Акинфеевым.

«Я уже адаптировался, все ребята меня тепло приняли. Нас, нерусских, в команде много. Дядя Игорь (Акинфеев. — Прим. «Чемпионата») называет всех нас таджиками, нерусскими», — сказал Зайнутдинов в прямом эфире на официальной странице ЦСКА во «ВКонтакте».

Акинфеев в шутливой форме ответил ему: «Ну вот что ты наговариваешь! Я тебя вообще сегодня впервые вижу».

«Баха, мы все в СССР родились», — добавил новоиспечённый главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий.

Напомним, Алексей Березуцкий вошёл в тренерский штаб ЦСКА в январе 2021 года. Во время своей игровой карьеры Алексей провёл за красно-синих 502 матча во всех турнирах. В июне текущего года Березуцкий стал исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА после ухода из команды Ивицы Олича. Сегодня, 19 июля, стало известно о полноценном назначении Алексея на пост наставника армейцев.

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