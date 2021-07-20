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«Эвертон» объявил об отстранении футболиста до завершения полицейского расследования

«Эвертон» объявил об отстранении футболиста до завершения полицейского расследования
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Футбольный клуб «Эвертон» сообщил об отстранении футболиста от работы с основной командой в связи с полицейским расследованием.

«Эвертон» может подтвердить, что отстранил игрока первой команды до завершения полицейского расследования. Клуб продолжит оказывать поддержку властям в их расследовании, и в настоящее время не будет делать никаких заявлений», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Ранее сообщалось, что футболист АПЛ был арестован в прошлую пятницу полицией Манчестера по подозрению в преступлениях на сексуальной почве в отношении детей. Отмечалось, что игроку 31 год и он женат. Сейчас футболиста отпустили под залог в ожидании дальнейшего расследования.

В прошлом сезоне «Эвертон» занял десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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